شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لقناة الحياة من العريش: "يا رب دايما مصر بخير وآمنة مستقرة" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مساء الخميس الكينج محمد منير حفلا غنائيا بمحافظة العريش بشمال سيناء احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، وأيضا بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة والدولة المصرية فى دحر الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها فى أرض الفيروز.

وقال محمد منير فى لقائه لقناة الحياة من العريش: "يا رب دايما مصر بخير وطن واحد وآمنة مستقرة إن شاء الله".

يذكر أن محمد منير قدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل، كما حرص على توجيه كلمة من على المسرح، فقال: "أنا سعيد بيكم جدا فيه ملحوظة مهمة عايز أقولهالكم، إحنا أبناء وطن واحد مفيش شك فى ده، بس قدرنا فى سيناء ومرسى مطروح وأسوان إننا نبقى محافظات حدودية قبلية، فى سيناء حاربنا الإرهاب مع جنودنا وقواتنا المسلحة وضحينا بحاجات كتير وفى أسوان ساعدت اللغة النوبية إنها تكون شفرة فى حرب أكتوبر وتحقيق نصر 1973، بشكر المحافظات التلاتة، وبشكر مصر الوطن الواحد".

ونجحت شبكة تليفزيون الحياة فى الحصول على الحقوق الحصرية لبث الحفل عبر قنواتها ومنصات التواصل الاجتماعى التابعة للشبكة لذلك الحفل الضخم الضى استمتع به أهالى شمال سيناء والعديد من ضيوف المحافظة احتفالا بعيدها القومي.