شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يحضر حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان مالمو للسينما العربية، ووصل إلى السويد الفنان حسين فهمى والمخرج أمير رمسيس والفنانة هنا شيحة، والإعلامية رباب الشريف لحضور المهرجان، واستقبلهم رئيس المهرجان محمد قبلاوى.



حسين فهمى والإعلامية رباب الشريف

وكشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الثالثة عشر، والتى تستمر حتى 4 مايو، عن أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان، ويضم البرنامج 45 فيلما بواقع 18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا، من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 11 دولة غربية.

وتم تقسيم الأفلام بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، فيلمين في برنامج "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلم في عروض المدارس، فيلمين للأسرة، ثلاثة أفلام سعودية قصيرة في عرض خاص، وخمسة أفلام ضمن برنامج الأصوات المسموعة (البرنامج الذي ينظمه المهرجان بدعم معهد الفيلم السويدي بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعم المواهب في الأردن).

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من المنتج التونسي توفيق قيقة، الممثلة المصرية هنا شيحة، الناقد المقدونية مارينا كوستوفا، الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، ومهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من الممثل اللبناني نيقولا معوّض، المنتج الفرنسي دانيال زيسكند، والمخرجة السعودية ضياء يوسف الهلال، فيما يفتتح المهرجان دورته بفيلم "حُمّى البحر المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها حاج.