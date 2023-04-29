شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة يتصدر المشاهدات عبر مواقع التواصل خلال رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل جعفر العمدة خلال شهر رمضان نجاحا لا مثيل له، وأصبح طوال الشهر الكريم حديث الناس فى الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكشفت الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب سعدي – جوهر المنتجة للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تخطى مشاهداته الـ296.7 مليون مشاهدة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أكثر المسلسلات مشاهدة خلال رمضان عبر السوشيال ميديا:

- جعفر العمدة لمحمد رمضان 296.7 مليون مشاهدة.



الايرادات

- تحت الوصاية لمنى زكى 61.6 مليون مشاهدة.

- رسالة الإمام لخالد النبوى 39 مليون مشاهدة.