ليس عادل إمام.. فنان عربي وحيد حاز على “جائزة نوبل للفن” من ضمن 3 أشخاص فقط في العالم!! فمن يكون

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 12:58 صباحاً - احتل فريد الأطرش قائمة الإيرادات الضخمة من جمعية المؤلفين والملحنين فى باريس، وقد أصدرت المغنية الفرنسية مايا كازابيانكا كتابًا عن علاقتها بفريد وغنت له بالفرنسية «يا جميل يا جميل».. واستعانت فى غنائها بالكلمات العربية.

وقد علّق “فريد” على ذلك بقوله: «ما حدث لى هو انتصار للموسيقى الشرقية عمومًا، فإن من أمنياتى أن تغزو الموسيقى الشرقية العالم، وهى لن تستطيع إلى ذلك سبيلاً إلا إذا حافظت على قواعدها وأصالتها العريقة».

فريد الأطرش وجائزة الخلود الفرنسي

وأضاف: إذا أردنا لموسيقانا أن تتجاوز الحدود، فلا بد أن نذهب بها إلى الشعوب، وفيها روح الشرق وعبير الشرق.

وتابع فريد: أنا ضد الاقتباس، وأعترف أننى شغفت أكثر من مرة فى حياتى، واقتبست، ثم تبت إلى الله حتى لا أسهم فى عملية قتل موسيقانا العربية الشرقية الأصيلة».‏

ولم يتوقف إبداع فريد عند حدود أوروبا الغربية بل تعداها إلى روسيا، بأغنية «يا زهرة فى خيالى» التى غناها مغنٍٍ روسى ثم «وياك» التى انتشرت فى تركيا قبل أن تلحق بها «زنوبة.. ويا جميل» التى غنتها المطربة الفرنسية داليدا. وما زالت إلى اليوم تغنى فى تركيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا.

«فريد» هو الفنان العربى الوحيد الذى حاز وسام الخلود الفرنسى، ذلك الوسام الذى حصل عليه قبله اثنين فقط من الموسيقيين، هما بيتهوفن وشوبان!. وهو الفنان العربى الوحيد المسجل فى قائمة الفنانين الخالدين (الموسوعة الفرنسية ألانسيكلو بيدى).

ماهي جائزة الخلود الفرنسي؟

وهو الوحيد حتى الآن الذى حصل على أكثر من 20 وسامًا وقلادة من مختلف الدول العربية والأجنبية (ميدالية الخلود من فرنسا 1965م )- (وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبدالناصر).

وعند وفاته، قطع التليفزيون الإنجليزى برامجه، ليعلن خبر رحيله، وقدم برنامجًا فوريًا عنه لمدة نصف الساعة، شمل حديثًا مصورًا معه وبعضًا من أعماله التى ارتقت إلى العالمية.

وسام الفنون والآداب أو (وسام الخلود الفرنسي) أو ما يسميها بعض النقاد والأدباء بـ (جائزة نوبل للفن) هي جائزة شرفية فرنسية، يتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة «لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع».

نبذة عن فريد الأطرش

فريد الأطرش؛ فنان سوري قدم العديد من الأغنيات والألحان التى أثرت الموسيقي والغناء، وجسد أيضًا العديد من الأدوار المؤثرة على شاشة السينما، فهو موسيقي ومطرب وممثل سوري مصري. ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن في مصر الوطن العربي.

“فريد الأطرش ملك العود” قال في حوار تليفزيوني قديم له، إنه يخشى الموت “قبل ما الناس تسمع ألحانه وأغانيه”، مضيفا: “الحقيقة مش لاقي لحد دلوقتي فنان يقدر يغني الألحان بتاعتي، وده مش غرور بس دي الحقيقة، محدش هيعرف يغني ألحاني، والجيل دلوقتي عايز يعمل كل حاجة بسرعة ويوصل بسرعة ويغني بسرعة”.

ومن أبرز أغاني الموسيقار فريد الأطرش “لا وعينيك”، “أضنيتني بالهجر”، “مش كفاية”، “مانحرمش العمر منك”، “عشان مليش غيرك”، “زمان يا حب”، “أحلف لك”، “حبيب العمر”، “لاكتب على أوراق الشجر”، “نورا نورا”، “يا ويلي من حبه”، ومن أشهر أفلامه في السينما، “حبيب العمر، عفريتة هانم، لحن الخلود، رسالة غرام، ودعت حبك، ماليش غيرك، شاطئ الحب، يوم بلا غد، حكاية العمر كله، رسالة من امرأة مجهولة، الخروج من الجنة”، وآخر أفلامه “نغم في حياتي”.

ورحل الموسيقار فريد الأطرش في 26 ديسمبر عام 1974م، حيث توفي بمستشفى الحايك في بيروت، إثر أزمة قلبية تاركًا لجمهوره فنه وأغانيه الرائعة التي مازالت تعيش في وجداننا.

الخليج 365

الخليج 365