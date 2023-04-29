شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يقدم برج الحوت وأنت الحظ وأغانى ألبوماته القديمة وسط جمهوره فى جدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الهضبة عمرو دياب مجموعة من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وغنوا معه أغانى (خلاص بقى بيتكلم، معاك كان قلبى طيب، أيام وبنعيشها، على إيه، وهى عاملة إيه دلوقتى، يدق الباب)، وغيرها من الأغانى المميزة لعمرو دياب.











كما قدم الهضبة خلال الحفل ميدلى أغانيه القديمة التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث احتوى الميدلى على أغانى قمرين، ليلى نهارى، اللي عيونه، بالاضافة إلى جانب أغانى ده اللي نفسى فيه، وياه وغيرها من الأغانى، وتفاعل الجمهور مع أغانى المديلى وطالبوه بإعادته مرة أخرى.

وحرص على حضور الحفل الفنانة آيتن عامر وعدد كبير من أصدقاء الهضبة، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الجاليات العربية المختلفة فى جدة.

وتأتى حفلة الهضبة فى مدينة جدة السعودية ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية فى أغلب مناطق المملكة، وعلى رأسهم الرياض وجدة برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وكان الهضبة عمرو دياب أحيا حفلا ناجحا فى مدينة الغردقة وسط حضور جماهيرى غفير في ثالث أيام عيد الفطرالمنصرم ، وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم يسرا، هالة صدقي، إيناس الدغيدي، مي كساب، جوري بكر، أحمد رزق، وليلى زاهر.

وروقدم دياب باقة من أجمل أغانيه وهي يا أنا يا لأ - ده لو اتساب- بحبه - برج الحوت - انت الحظ- زي ما انتي-اللي عدى- مرايتها- كوكتيل نور العين- العالم الله- ليلي نهاري - كوكتيل ايام و بنعيشها-يدق الباب- معاك بجد- تنسى واحدة- أحلى و نص- شكرا من هنا لبكره- هتدلع.

وعلى جانب آخر، تصدرت أغنية "الحفلة" للفنان عمرو دياب قائمة الكلمات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر المنصرم، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.