شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يفتتح حفله بجدة بأغنية "خلينا نتبسط" وسط حضور 10 ألف متفرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل النجم الكبير عمرو دياب، المقام حاليا فى مدينة جدة السعودية، وتحديدا على مسرح "بنش مارك"، وتأتى حفلة الهضبة ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية فى أغلب مناطق المملكة، وعلى رأسهم الرياض وجدة برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وبمجرد ظهور الهضبة على المسرح استقبله الجمهور بالصيحات والآهات ترحيبا به، حيث بدأ الحفل بأغنية خلينا نتبسط، والتى أشعل بها المسرح الذى يحضره أكثر من 10 آلاف متفرج.

وكان الهضبة عمرو دياب أحيا حفلا ناجحا فى مدينة الغردقة وسط حضور جماهيرى غفير في ثالث أيام عيد الفطر المنصرم، وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم يسرا، هالة صدقي، إيناس الدغيدي، مي كساب، جوري بكر، أحمد رزق، وليلى زاهر.

وقدم دياب باقة من أجمل أغانيه وهي يا أنا يا لأ - ده لو اتساب - بحبه - برج الحوت - انت الحظ - زي ما انتي - اللي عدى - مرايتها - كوكتيل نور العين - العالم الله - ليلي نهاري - كوكتيل أيام وبنعيشها - يدق الباب - معاك بجد - تنسى واحدة - أحلى ونص - شكرا من هنا لبكرة - هتدلع.

وعلى جانب آخر، تصدرت أغنية "الحفلة" للفنان عمرو دياب قائمة الكلمات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر المنصرم، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.