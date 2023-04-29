شكرا لقرائتكم خبر عن "جدة" تجمع محمد فؤاد وأحمد سعد فى حفل غنائى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان محمد فؤاد وأحمد سعد فى حفل غنائى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 25 مايو المقبل على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز.

وكان فؤاد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

أما أحمد سعد فقد تألق بأغنيتين خلال الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة الأولى بعنوان "يا عمري"، والثانية بعنوان "صاحب أصيل"، ضمن دراما العمل الذى حصد نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان المنقضى.