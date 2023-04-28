القشطة منة فضالي جننت الشباب و بالمايوة وتتصدر ترند جوجل ومتابع: كسحت سما المصري و لورديانا

فنون - كتب امير التهامي - تصدرت الفنانة منة فضالي، ترند موقع البحث "جوجل"، عقب الجدل الذي أثارته تعليقاتها بعد ظهورها بالمايوه، من خلال الصور التي نشرتها عبر صفحاتها في مواقع التواصل

الفنانة منة فضالي، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة جريئة من على شاطئ البحر ظهرت فيها بالمايوه، وكتبت ،:"نعيش في مجتمع لو علموا أنك تحلم حلما جميلا لأيقظوك من النوم".

وكانت منة قد أثارت الجدل منذ أيام عندما نشرت صورة لها أبرزت الوشم المرسوم على كتفها، وعلقت قائلة: "اتضح أن معظم الأشخاص ليس لديهم القدرة على النقاء والطيبة ولكن يملكون قلوباً حاقدة، كره، شر، كلمات جارحة وهذا يدل على التربية" وتابعت فضالي، : "لست مجبرة على المسامحة ولا التبرير لأحد عن تصرفاتي أو كلامي أو ملابسي، هذا أنا ولن أتغير ولكم مني التحية".

الفنانة منة فضالي، شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "فارس"، مع أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، صلاح عبدالله، عابد عناني، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، باميلا الكيك، دارين حداد، رنا رئيس، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.