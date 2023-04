شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تعود من جديد لـ Aquaman بالرغم من حملات منع مشاركتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار ظهور النجمة العالمية آمبر هيرد في المقطع الدعائي للجزء الجديد من فيلم الفنتازي Aquaman، الكثير من الجدل في وسائل الاعلام العالمية، وضجة كبيرة في هوليوود، بعد عودة هيرد بشخصيتها الرئيسية "ميرا" في الجزء الجديد، بالرغم من مطالبات وقفها وعدم مشاركتها في الجزء الجديد على إثر قضيتها الشهيرة مع طليقها النجم العالمي جوني ديب.

ووفقاً لصحيفة Marca، فإن ظهور هيرد في المقطع الدعائي الجديد لفيلم Aquaman 2 الذى لم يعرض رسمياً حتي الآن، أثار الكثير من التساؤلات والتى وصلت لمقاطعة الفيلم الجديد، بعد ضرب القائمين على الفيلم مطالبات المشاهدين عرض الحائط واستمرار مشاركة هيرد في تجسيد شخصية "ميرا" في الجزء الجديد، وعدم استبدالها بممثلة أخرى.

يأتى هذا بعد سنوات من إطلاق مؤيدي جوني ديب حملة عبر الإنترنت لإزالة هيرد من الجزء الجديد، وهي العريضة التي تلقت أكثر من 4.6 مليون توقيع، وكانت قد انتهت لجنة التحكيم بمنح ديب أكثر من 10 ملايين دولار ونفى كل التهم التي كانت قد وجههتها له هيرد سابقاً.

وكانت شركة وارنر بروز أعلنت عن تأجيل عرض فيلم "Aquaman and the Lost Kingdom" من 17 مارس 2023 إلى 25 ديسمبر 2023 بينما حتى الآن لم يعلن عن موعد عرض "Shazam!: Fury of the Gods".

ومع إعلان موعد عرض فيلم "Aquaman 2" فسنجد منافسة قوية بينه وبين فيلم "Star Wars" حيث سيتم إصداره من قبل منصة ديزني+ في 23 ديسمبر2023، بينما من المتوقع أن ينافس فيلم "Shazam!: Fury of the Gods" فيلم "Avatar: The Way of Water".