شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تيزر "رهبة" لـ أحمد الفيشاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "رهبة"، بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفى ونسرين أمين تيزر الفيلم، استعدادا لطرحه بالسينمات يوم 24 مايو المقبل.

وظهر فى البرومو العديد من مشاهد الأكشن بالإضافة إلى إفيهات كوميدية، حيث تدور أحداث الفيلم بين الأكشن والكوميديا من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب.

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين أحمد الفيشاوى والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، وعرض العام الماضى، حيث كان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال "رهبة" أولى تجاربه الإخراجية.