شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Covenant يحقق 8 ملايين دولار فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والإثارة The Covenant إيرادات من شباك التذاكر بدور السينما الأمريكية وصلت إلى 8 ملايين دولار فى الأسبوع الأول من طرحه.

وتدور أحداث الفيلم الجديد خلال الحرب فى أفغانستان، حيث يخاطر مترجم محلى بحياته ليحمل رقيبًا مصابًا عبر أميال متخطيا صعبا عديدة، ويجسد به النجم جيك جيلنهال دور أحد الضباط فى الجيش الأمريكى يقوم بعمليات خاصة خلال أحداث العمل مثلما عكس البرومو.

فيلم Road House

من ناحية أخرى أجرى الممثل جيك جيلنهال والمخرج دوج ليمان محادثات مع شركة MGM للمشاركة في فيلم Road House، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حيث كانت هنالك العديد من الإشاعات حول بدء العمل على النسخة الجديدة من العمل الذى طرحت النسخة الأولى منه في ثمانينيات القرن الماضى.

وصدر الفيلم الأصلي في عام 1989، ولعب الممثل الراحل باتريك سويزي دور الحارس دالتون، الذي تم تعيينه لتنظيف The Double Deuce، المكان الأقوى والأعلى صوتًا والأكثر صخبًا في جنوب خط Mason-Dixon، حيث يخضع دالتون للاختبار عندما يتعين عليه مواجهة رجل أعمال محلي فاسد.

كما تجري شركة MGM للانتاج محادثات للحصول على حقوق ملكية الفيلم الجديد "Combat School"، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى جيك جيلنهال، ويقوم بإخراجه سام هارجريف"Extraction"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".