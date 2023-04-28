شكرا لقرائتكم خبر عن "دون كيشوت" على مسرح الأوبرا خلال الحفل السنوى لمعهد الباليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف عوض، عميد معهد الباليه، التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة: "إن معهد الباليه يعد من أيقونات مصر الثقافية والفنية وعمل منذ إنشائه على تقديم العديد الراقصين من أصحاب المواهب الفنية الراقية، ممن حفروا أسماءهم فى ذاكرة فن الباليه، من خلال العروض العالمية التى شاركوا بها واستطاعوا من خلالها التعبير عن امكاناتهم العالية وموهبتهم الكبيرة.

وأضاف "عوض" أن معهد الباليه فى مصر يتمتع بسمعة عالمية ومصنف دوليا وعمل منذ تأسيسة على تخريج الكوادر الفنية من أصحاب المستوى الأحترافى العالمى الذين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب بسبب أدائهم ومستواهم الذى أبهر جمهور تلك الفنون ليس فى مصر فقط وإنما فى مختلف دول العالم عبر العروض العالمية التى شاركوا بها.

جاء ذلك خلال استعددا معهد الباليه لتقديم باليه "فى إطار دون كيشوت" فى إطار حفلة السنوى الثامن من شهر مايو للعام الحالى على مسرح الأوبرا برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

يذكر أن معهد الباليه التابع لأكاديمية الفنون المصرية، أنشئ عام 1958 وهو تابع لأكاديمية الفنون التى تضم العديد من المعاهد الفنية الأخرى وهى العهد العالى للفنون المسرحية،المعهد العالى للكونسرفتوار، المعهد العالى للباليه، المعهد العالى للسينما، المعهد العالى للموسيقى العربية، المعهد العالى للنقد الفنى، المعهد العالى للفنون الشعبية، بالإضافة للمعهد العالى للباليه.