شذي تهدي "اللي مايتسموا" لجمهورها

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت المطربة شذي، اغنيتها الجديدة " اللي مايتسموا "، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

وتهدي "شذى" الأغنية لجمهورها في موسم عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2023، وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم و الحان سامر ابو طالب و توزيع و ميكس و ماستر تميم .

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وأعربت شذى عن سعادتها بردود الأفعال على أغنيتها الجديدة، قائلة:"سعيدة بردود الأفعال حول الأغنية ، فهى شكل جديد لم اقدمه من قبل ، و كلمات

مختلفة و ايقاع سريع يناسب الثقافات الجديدة و لكن فى إطار الإبداع ، و لذلك وجدتها افضل هدية للجمهور في عيد الفطر .

وتابعت حديثها قائلة : هناك العديد من المفاجأت للجمهور خلال موسم صيف العام الجاري ٢٠٢٣.

جدير بالذكر ان اخر اغنيات المطربة شذي كانت بعنوان "مخ تخين" كلمات محمد مصطفى ملك و الحان مدين وتوزيع أحمد عادل