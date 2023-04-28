طارق عبد الحليم سعيد بنجاح أغنية "افتح الهاويس"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المطرب طارق عبد الحليم عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على اغنية "افتح الهاويس" الذى طرحها اول أيام عيد الفطر، وتحمل طابع البهجة مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه .

وأضاف:" الأغنية شكل جديد عليه لم يقدمه من قبل، بما تحمله من كلمات وألحان مختلفة، والذى قرر أن يهديها لجمهوره في العيد، وتابع هناك العديد من المفاجأت للجمهور خلال موسم صيف العام الجاري 2023 .

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أغنية "افتح الهويس" من كلمات حمادة الزعيم، وألحان وتوزيع بلوكة، ومن إخراج حسام المهدي.

يذكر أن طارق عبد الحليم شارك مؤخرًا فى مسلسل "أنا وهي" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقی، محسن منصور، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور

أحداثه في إطار رومانسي کومیدی.

وقدم الفنان طارق عبد الحليم من قبل، فى الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة"، أغنيته الشهيرة "الرحمة حلوة" التى كتب كلماتها أحمد عبد الله، لحن وتوزيع خالد عز.

مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.