شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض سيرك دو سليه في جدة بمشاركة 150 فنانا من 11 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إدارة تقويم فعاليات جدة اليوم عرض سيرك دو سليه فيزيون ضمن تقويم فعاليات جدة 2023.

ويقدم دو سليه عرضاً استثنائيًا لمحبي السيرك، بمشاركة 150 فنانا من 11 دولة، من أفضل الفنانين الدوليين في هذا المجال، والذين يجمعون بين الفنون المسرحية وعروض السيرك.

وتشتمل الفعالية التي ستستمر لمدة شهر على العديد من العروض المبتكرة التي تجمع بين الفنون الأدائية والجمباز والموسيقى والتفاعل مع الجمهور.









واستغرق إنتاج عرض سيرك دو سليه في جدة هذا العام قرابة خمسة أشهر، وسيقدم عرضًا استثنائيًا لجميع عشاق الفعاليات الفنية والمسرحية، ويعتبر هذا الإصدار بنسخته الحصرية من الفعالية مفاجأة للجمهور المحلي والزوار على حد سواء.