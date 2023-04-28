شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "رمسيس باريس" لهيفاء وهبى يحصد 2.7 مليون جنيه فى 8 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "رمسيس باريس" أمس الخميس إيرادات بلغت 206 آلاف و168 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 8 أيام عرض مليونين و799 ألفا و946 جنيها.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وتحدث النجم مصطفى خاطر عن التعاون مع النجمة هيفاء وهبى فى فيلم "رمسيس باريس"، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الشغل مع هيفاء وهبى ممتع جدا، وعملنا أشباح أوروبا من قبل".

وتابع مصطفى خاطر: "هيفاء وهبى بنت بلد جدا وبتحب الشغل وبتيجى فى مواعيدها وحافظة وعاوزة العمل يطلع بأحسن شكل ولذيذة مع كل الناس وزملائها والعمال، وتخيل كل يوم بتشوف هيفاء وهبى دى حاجة لذيذة جدا، وزوجتى فرحانة جدا لأنها بتحبها جدا، وأنا مش عامل دور فى فيلم رمسيس باريس، أنا عامل مشهدين كدة بس إن شاء الله الفيلم ينجح.