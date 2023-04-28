شكرا لقرائتكم خبر عن مي نور الشريف في ذكرى ميلاد والدها: علمتنى حاجات كتير فى الحياة والفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة مي نور الشريف، ذكرى ميلاد والدها الفنان والنجم الراحل نور الشريف، التي توافق ذكرى ميلاده اليوم الجمعة 28 أبريل، معربة عن اشتياقها له وعن أمنيتها الجلوس معه مرة أخرى.

ونشرت مي عدة صور جمعتها مع والدها الراحل عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "واحشني جدا.. نفسي أقعد معاك وأحضنك وأحكيلك حاجات كثيرة وآخد رأيك، الحمد لله على أنك في حياتي، حضرتك علمتنا حاجات كثير في الحياة والفن والناس خلت حياتنا أنا وسارة مميزة ونظرتنا للحياة مختلفة حتى ذوقنا".



مى نور الشريف

وأضافت مي: "حضرتك أكرمتنا في حياتك وربنا كرمنا بسيرتك الحلوة وحب الناس ليك، أنا فخورة انك أبويا وأتمني تكون فخور اني بنتك، إيماني بالله أنك في مكان أحسن وعيدك في الجنة بإذن الله برحمته و كرمه، بنتك مي.. بنت نور".

ويتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل نور الشريف، الذى يعتبر أحد أهم الفنانين في تاريخ مصر والعالم العربي لما قدمه من بصمات عديدة خلال مسيرة طويلة ارتبط فيها ببطولات على مستوى السينما والدراما، ليصنف أنه أحد أهم الفنانين بفضل موهبته الكبيرة وثقافته الهائلة.



مي مع والدها الراحل

نور الشريف عاش يتيماً بعد وفاة والده، ولم يزد عمره عن سنة واحدة واشتهر بكونه زملكاوى جداً وتخطي الأمر مجرد الانتماء للنادي إذ لعب فى أشبال نادى الزمالك قبل أن يترك الكرة من أجل الفن ليتفرغ للتمثيل.

وكون نور الشريف ثنائياً بارزاً مع زوجته الفنانة بوسى، وقدما معاً بطولة عشرة أفلام خلال 34 عاما زواج.

ولم يقتصر نجاح نور الشريف المدوى على السينما، ولكن انتقل لشاشة الدراما أيضاً بأعمال مثل لن أعيش في جلباب أبى، هارون الرشيد، حضرة المتهم أبى، الآخر وغيرها من الأعمال.







