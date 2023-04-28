شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل تحت الوصاية يتخطى 61.6 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكى فى حصد إشادات واسعة من الجمهور طوال فترة عرضه، كما كشفت الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب سعدى – جوهر المنتجة للمسلسل، عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تخطى العمل 61.6 مليون مشاهدة خلال رمضان.



تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، خالد كمال، ثراء جبيل، علي صبحي، وعدد آخر من الفنانين.

وعرض مسلسل "تحت الوصاية" في الجزء الثاني من رمضان في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.