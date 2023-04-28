شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الحليم عن أغنية "افتح الهاويس": تحمل طابع البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب طارق عبد الحليم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "افتح الهاويس" التى طرحها أول أيام عيد الفطر، وتحمل طابع البهجة، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه.

وأضاف الأغنية شكل جديد عليه لم يقدمه من قبل، بما تحمله من كلمات وألحان مختلفة، والذى قرر أن يهديها لجمهوره في العيد، وتابع هناك العديد من المفاجآت للجمهور خلال موسم صيف العام الجاري 2023 .

أغنية "افتح الهويس" من كلمات حماده الزعيم، وألحان وتوزيع بلوكة، ومن إخراج حسام المهدي.









وحل مؤخرا الفنان طارق عبد الحليم ضيفًا على برنامج "يا عين يا ليل" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه قال إن أغنيته "يا واد يا واد" التى طرحها منذ ما يقرب من 21 عاما ما زالت حاضرة فى الأذهان وتطلب منه فى كل حفلاته.

وأشار عبد الحليم إلى أن هذه الأغنية هى كلمة السر فى تواجده فى الوسط الغنائى، كما تحدث عن الصدفة التى صنعت منه مطرب والصعوبات التى واجهها أثناء مشواره، وكيف بدأ مشواه فى التمثيل؟ وعلاقتة بالنجم حميد الشاعرى والموزع طارق مدكور، وما هى أغانيه الجديدة؟

يذكر أن طارق عبد الحليم شارك مؤخرًا فى مسلسل "أنا وهي" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقی، محسن منصور، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي کومیدی.

وقدم الفنان طارق عبد الحليم من قبل، فى الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة"، أغنيته الشهيرة "الرحمة حلوة" التى كتب كلماتها أحمد عبد الله، لحن وتوزيع خالد عز.

مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجه كمال منصور.