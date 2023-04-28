فن ومشاهير

شيرين عبدالوهاب تُحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات.. الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة -  تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي في دبي بالإمارات، وذلك مساء اليوم، الجمعة.

 

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 من المقرر أن تقدم "شيرين"، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد تقدمها للمرة

الأولى.

 

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب:

 كانت المطربة شيرين عبدالوهاب طرحت أخيرًا أحدث أغانيها بعنوان «المترو» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية «مترو» كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النبولسي، وميكس وماستر طارق مدكور.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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