شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بقبعة أسفلها حجاب بعد مساندة زوجها فى العرض الخاص لأحدث أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جينيفر لوبيز على استعراض أنوثتها وشياكتها المميزة خلال أكثر من صورة بإطلالة جديدة ظهرت بها مؤخراً، وتميزت فيهاا المغنية البالغة من العمر 53 عاماً بنحافتها المميزة، وحفاظها على لياقتها كعادتها، بالإضافة لارتداء قبعة وأسفل منها حجاب يغطى الرأس.



جينيفر لوبيز

من ناحية أخرى سبق وساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.



جينيفر لوبيز

وبدت جينيفر، 52 سنة، ساحرة في فستان من اللونين الأبيض والخضراء النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.

والفستان كان بأكمام طويلة، وطوله غطى حذاءها، وقامت المغنية والممثلة بإقرانه بحقيبة يد رفيعة متلألئة تتناسب تمامًا مع النصف العلوى من فستانها، أكملت مظهرها من خلال تصفيف شعرها بلون الكراميل فى كعكة أنيقة.