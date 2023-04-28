شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" يحقق 1.4 مليون جنيه إيرادات فى السينمات أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دور العرض السينمائية المختلفة أمس تصدر فيلم "يوم 13" لأحمد داود ودينا الشربينى الإيرادات اليومية متفوقا على فيلم "هارلى" للنجم محمد رمضان لأول مرة منذ طرح الفيلمين فى موسم عيد الفطر.

وحصد فيلم "يوم 13" أمس الخميس إيرادات بلغت مليونا و414 ألفا و796 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 8 أيام عرض 13 مليونا و727 ألفا و989 جنيها.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

بينما سجل فيلم "هارلى" لمحمد رمضان أمس الخميس مليونا و269 ألفا و362 جنيها، فى شباك التذاكر، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 8 أيام 27 مليونا و551 ألفا و150 جنيه.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، ومى عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير، وتدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.