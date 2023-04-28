محمد منير يشعل حفل سيناء بأجمل أغانيه

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الكينج محمد منير حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الخميس، في العريش بذكرى تحرير سيناء.

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وأقيم الحفل على المسرح المكشوف بحرم جامعة سيناء، وشارك خلاله عدد كبير من جمهوره ومحبوه، يتقدمهم محافظ شمال سيناء، ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي.

وقدم الكينج، مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، وبدأها بأغنية "يا عروسة النيل".

ويشار إلى أن الفنان هيثم نبيل قدم فقرات متنوعة من أغانٍ قدمها هدية لجمهور حفل شمال سيناء.

وسبق فقرات هيثم نبيل فقرات إنشاد ومديح قدمها المنشد محمود التهامي، وبدأها بقصيدة أكاد أن، ضمن فقرات مشاركته في الحفل العريش الفني.

وشارك أيضًا الشاعر هشام الجخ، في الحفل وقدم مجموعة من أجمل قصائده.