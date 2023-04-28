شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تتدرب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات من أجل دليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف النجمة ياسمين صبرى على التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما. اذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو.

ويأتي فيلم دليلة ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها المخرج بيتر ميمى في إطار خطته ميمي لصنع أعمال سينمائية مرتبطة بخط درامي واحد، على غرار أفلام مارفل ودي سي وكان أول هذه الأعمال فيلم "موسى" الذى تم عرضه العام قبل الماضى، ومقرر البدء في تصويره بعد انتهاء ياسمين من ارتباطاتها السينمائية الحالية.



ياسمين صبرى وبيتر ميمى

وتستعد ياسمين صبرى لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم أبو نسب مع النجم محمد إمام وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام الأسبوع المقبل، بعد فترة من التوقف بسبب انشغال الفنانين بتصوير أعمالهم التي تم عرضها في شهر رمضان المنصرم، حيث صورت ياسمين عدد من المشاهد التي جمعتها بإمام قبل شهر رمضان؟

فيلم أبو نسب يشارك في بطولته ماجد الكدوانى، ويجمع ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" إخراج معتز التونى عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوى والذى تم عرضه عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وتستكمل ياسمين صبرى الأسبوع المقبل أيضاً تصوير دورها في فيلم البعبع الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، والذى تم الانتهاء من جزء في أحداثه قبل الانشتغل بدراما رمضان، ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وتعود ياسمين صبرى إلى السينما فى 2023 بـ 3 أفلام دفعة واحدة بعد غياب 4 سنوات، اذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفاروق الفيشاوى وإخراج حسين المنباوى.