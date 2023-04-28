شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية العربية للموسيقى تقدم باقة من أعمال أم كلثوم بالأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 28 أبريل بمشاركة المطربين ريم كمال، صابرين النجيلى، غادة ادم، والموهبة السورية الواعدة بتول بنى ويتضمن باقة من اعمال كوكب الشرق ام كلثوم.

كما يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى غدا السبت حفلا بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة المغنيين الروسى ديمترى روزفيزيف ، النمساوى يوليا سافراسوفا ، رضا الوكيل ، عمرو مدحت مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا ويتضمن احدى مؤلفات قائد الحفل نادر عباسى بعنوان بين الغسق والسحر واوراتوريو من اوبرا اوديب لـ ايجور سترافنسكى .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى أسستها الدكتورة رتيبة الحفني عام 1989 وتهدف إلى إحياء روائع الفن الموسيقى والتراثي، وقد نجحت الفرقة على مدار ثلاثة عقود في لفت أنظار وأسماع الجماهير للقيم الفنية الأصيلة في فنون الموسيقى وكان الهدف من إنشائها هو جمع التراث الموسيقى والغنائي في الدول العربية وتقديمه في أسلوب أكاديمي وعلمي متطور، ويقوم بالاشتراك في الأداء المنفرد نخبة من عازفي ومغنى هذا اللون من فناني الدول العربية، وقد غنى بمصاحبة الفرقة كبار المطربين العرب مثل وديع الصافي وسعاد محمد وسعاد مكاوي وسمية قيصر ولطفي بوشناق.