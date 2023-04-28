حلا شيحة ترد على سؤال عن ارتباط حجابها بزيجاتها.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 28 أبريل 2023 05:53 صباحاً - اجابت الفنانة المصرية حلا شيحة عن سؤال من احدى متابعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ارتباط ارتدائها وخلعها الحجاب بوجود اشخاص معينين في حياتها.

فقد سألت إحدى المتابعات بأن قرار الحجاب الذي تتخذه يرتبط بالأشخاص، في إشارة إلى زيجاتها الثلاث التي ظهرت فيها الفنانة بالحجاب عقب زواجها، وبعد الانفصال قامت بخلعه.

لكن حلا شيحة ردت على المتابعة بأن هذه الشائعات والاتهامات غير صحيحة، واكتفت بالقول: “لا مش صحيح”.

كما سألها أحد المتابعين:”لما كنتي محجبة ليش متنزلين ستوري أو صور، ليش من تكوني غير محجبة ترجعي تنزلي”. لكن الفنانة لم ترد عليه.

وكتب متابع ثالث: “والله ما حد عارف آخرتها ايه معاكم يوم بشعركم ويوم بحجاب، واخدينه مجرد تريند ولعبة في حياتكم وبس، يعني بعد حوارك مع تامر حسني قلي دي مش اوفر دي بس محترمة الحجاب دلوقتي قلت فعلا اللي ما بعرفش بقول عدس”.

ودافعت عنها إحدى المتابعات في وجه التعليقات المنتقدة وقالت لهم: “هي حرة تلبس الحجاب أو تشيله دى علاقتها مع ربنا.. مش احنا اللى هنحاسب بعض على الطاعة.. دعوا الخلق للخالق.. و يا تقولوا كلمة كويسة يا بلاش خالص”.

وساندتها أخرى بالقول: “يا أيها العالم اللي في الكومنتات.. الحجاب أو عدم الحجاب قرار يخصها انتوا مالكم؟!؟؟؟”.

وردت حلا شيحة على الانتقادات التي واجهتها بعد خلع الحجاب، خلال الفترة الماضية معلقة في رسالة لها عبر إنستغرام: “لقد تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة التي أنا عليها اليوم، وأظهرت لي قدراتي الحقيقية”.