شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباري سعد: رشحت لدوري فى "رسالة الإمام" من خلال معهد الفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب عبد الباري سعد بمسلسل " رسالة الإمام " بطولة النجم خالد النبوي ، والذي عرض خلال المارثون الرمضاني ، حيث قدم دور هلال ببراعة ، وفي تصريح خاص لليوم السابع قال عبد الباري : تم ترشيحي في دور هلال عندما طلب المخرج تامر محسن من دكتورة عبير فوزي ترشيح طلاب من الأكاديمية نابغين في اللغة العربية والتمثيل ، وبعد ذلك قمت بعمل أودشين مع الكاستنج دايريكتور ، ومن ثم جلست مع المخرج ليث حجو ورشحني للدور .

وتابع عبد الباري : عندما تحدد دوري قرأت في البداية المسلسل بأكمله حتي أعرف علاقة الشخصية بكل الأدوار ، بالإضافة للغة التي يتحدث بها الأبطال والتي تكون مناسبة للحقبة الزمنية ، وشخصية هلال هو مساعد قائد الدرك والذي يقوم بتأديته الفنان نضال الشافعي ، وهو من أفضل الشخصيات فنيا وإنسانياً فيمن تعاملت معهم في حياتي .

وأضاف : لم يكن تمثيل مشاهدي باللغة العربية يمثل أي صعوبة لأنني أحب اللغة العربية جدا وقدمت العديد من العروض المسرحية باللغة العربية فكان الأمر سهل ، وعن كواليس العمل أكد أنها كانت ممتعة للغاية ، وتعرفت علي مخرج سوري رائع علي المستوي الإنساني وكذلك المستوي الفني ، وكواليسه كانت ممتعة خاصة أنه كان هناك العديد من زملائي بالمعهد العالي للفنون المسرحية وهذا جعل الروح بيننا قوية .

وعن أصعب المشاهد في المسلسل قال : أعتقد أن كل مشاهد المسلسل لم تكن سهلة أبدا ، ولكن يمكنني القول أن المشاهد التي كانت بها أحصنة أو مشاهد المعارك كان التحضير لها صعباً خصوصا أن المشهد به الكثير من الممثلين ، والمخرج دائما كان يعتمد علي النار الحقيقية في الأضاءة .

وتابع : رغم صغر الدور إلا أنني تفاجأت بردود الأفعال حوله والثناء عليه من أساتذتي ، وهي خطوة كبيرة بالنسبة لي وخطوة مهمة في مسيرتي الفنية ، وأتمني أن أقدم أدوار متنوعة توضح موهبتي التي أتمني أن تظهر خلال الأعمال القادمة وتلقي قبول لدي الجميع .