- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباري سعد: رشحت لدوري فى "رسالة الإمام" من خلال معهد الفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع عبد الباري : عندما تحدد دوري قرأت في البداية المسلسل بأكمله حتي أعرف علاقة الشخصية بكل الأدوار ، بالإضافة للغة التي يتحدث بها الأبطال والتي تكون مناسبة للحقبة الزمنية ، وشخصية هلال هو مساعد قائد الدرك والذي يقوم بتأديته الفنان نضال الشافعي ، وهو من أفضل الشخصيات فنيا وإنسانياً فيمن تعاملت معهم في حياتي .
وأضاف : لم يكن تمثيل مشاهدي باللغة العربية يمثل أي صعوبة لأنني أحب اللغة العربية جدا وقدمت العديد من العروض المسرحية باللغة العربية فكان الأمر سهل ، وعن كواليس العمل أكد أنها كانت ممتعة للغاية ، وتعرفت علي مخرج سوري رائع علي المستوي الإنساني وكذلك المستوي الفني ، وكواليسه كانت ممتعة خاصة أنه كان هناك العديد من زملائي بالمعهد العالي للفنون المسرحية وهذا جعل الروح بيننا قوية .
وعن أصعب المشاهد في المسلسل قال : أعتقد أن كل مشاهد المسلسل لم تكن سهلة أبدا ، ولكن يمكنني القول أن المشاهد التي كانت بها أحصنة أو مشاهد المعارك كان التحضير لها صعباً خصوصا أن المشهد به الكثير من الممثلين ، والمخرج دائما كان يعتمد علي النار الحقيقية في الأضاءة .
وتابع : رغم صغر الدور إلا أنني تفاجأت بردود الأفعال حوله والثناء عليه من أساتذتي ، وهي خطوة كبيرة بالنسبة لي وخطوة مهمة في مسيرتي الفنية ، وأتمني أن أقدم أدوار متنوعة توضح موهبتي التي أتمني أن تظهر خلال الأعمال القادمة وتلقي قبول لدي الجميع .
عبد الباري سعد رشحت لدوري في رسالة الإمام من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية
عبد الباري سعد رشحت لدوري في رسالة الإمام من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية
عبد الباري سعد رشحت لدوري في رسالة الإمام من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية
عبد الباري سعد رشحت لدوري في رسالة الإمام من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية