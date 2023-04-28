شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف.. تعرف على اسمه الحقيقى وأهم أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل نور الشريف الذى يعتبر أحد أهم الفنانين في تاريخ مصر والعالم العربى لما قدمه من بصمات عديدة خلال مسيرة طويلة ارتبط فيها ببطولات على مستوى السينما والدراما ليصنف أنه أحد أهم الفنانين بفضل موهبته الكبيرة وثقافته الهائلة.

واليوم الـ 28 أبريل كان شاهداً على ميلاد الفنان الكبير الراحل، وربما لا يعلم كثيرون أن اسمه الحقيقى هو محمد جابر محمد عبد الله.

نور الشريف عاش يتيماً بعد وفاة والده، ولم يزد عمره عن سنة واحدة واشتهر بكونه زملكاوى جداً، وتخطي الأمر مجرد الانتماء للنادي إذ لعب فى أشبال نادى الزمالك قبل أن يترك الكرة من أجل الفن ليتفرغ للتمثيل.

وقد كون نور الشريف ثنائياً بارزاً مع زوجته الفنانة بوسى، وقدما معاً بطولة عشرة أفلام خلال 34 عاما زواج.

ولم يقتصر نجاح نور الشريف المدوى على السينما، ولكن انتقل لشاشة الدراما أيضاً بأعمال مثل لن أعيش في جلباب أبى، وهارون الرشيد، حضرة المتهم أبى، الآخر، وغيرها من الأعمال.