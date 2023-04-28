شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيًا اليوم فى دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في دبي بالإمارات مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد غيابها الفني خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تقدم شيرين خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها المختلفة، فضلا عن تقديم أغاني من ألبومها الجديد لأول مرة.

وكانت شيرين ظهرت مؤخرا بصورة جديدة عبر مواقع التواصل داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد، وظهرت شيرين بوزن زائد وملامح شاحبة، وهو ما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول أسباب ظهورها بهذه الصورة، حيث قالت إحدى المتابعات "مش ملامحك"، فى حين كتبت أخرى "وشك اتغير أوى يا شيرين يا حبيبتى ربنا يفك كربك ويصلح حالك يارب"، وفى تعليق آخر "ربنا يشفيكى ويقويكى وترجعى شيرين نجمة مصر والوطن العربى".

كما عانت شيرين مؤخرا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".