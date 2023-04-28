شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر: "علاقة مشروعة" ناقش العنف ضد المرأة والتفكك الأسرى وتأثيره على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة مى عمر عن مسلسل "علاقة مشروعة"، قائلة: "الست اللي ترضى تعيش زوجة تانية في السر هتعيش تعيسة"، مشيرة إلى أن العمل ناقش العنف ضد المرأة والذى عانت منه "بثينة" مع زوجها، والتفكك الأسرى الذى يؤثر على الأطفال.

وأضافت مى عمر خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "الرجل الذى يريد أن يتزوج مرة أخرى يجب أن يقول لزوجته وتوافق على ذلك، ولكن إذا تزوج فى السر فهذا خطأه، ومن الصعب أن تقول سيدة لأخرى سيبيلى زوجك".

وعلقت مى عمر على مشهد بين "بثينة" و"عاليا" بالمسلسل وقالت: "دى ست مريضة واتجننت، ولا أعرف رد فعل الجمهور على نهايتها المأساوية".