شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر: ياسر جلال شخص مريح وأحب التعاون والتمثيل معه بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مى عمر: "تعاونت مع الفنان ياسر جلال فى مسلسلى الفتوة وعلاقة مشروعة، وأحب التعاون والتمثيل معه بشكل كبير"، موضحة: "ياسر شخص مريح فى التمثيل وأجد نفسى أؤدى بشكل جيد معه، والمشاهد بتكون حلوة".

وأضافت مى عمر خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "عدد التصوير فى مسلسلات الـ 15 حلقة قليلة"، لافتة إلى أن ذلك يكون حسب طبيعة العمل، فهناك مسلسل مكتوب ينفع يتعمل منه 30 حلقة وآخر 15 حلقة، بعض المسلسلات لا تستحق التطويل حتى لا يمل المشاهد، مؤكدة أن 15 حلقة لعلاقة مشروعة وافى جدا.

وقالت مى عمر: "كنت محظوظة إنى انتهيت من تصوير المسلسل فى أسوان أول يوم رمضان"، لافتة إلى أن رمضان بالنسبة لها فى البيت فطار وسحور لأنها تحب اللمة.