شكرا لقرائتكم خبر عن طارق النهرى: طلبت وساطة الأديب نجيب محفوظ للالتحاق بمعهد السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان طارق النهري: "إن ورق مسلسل جعفر العمدة كان معى قبل رمضان بشهر ونصف، وكان فيه شىء من النجاح، وأما خلصنا تصوير توقعت نسبة نجاح 95%، والحمد لله نجح لأنه كان مختلفا"، مضيفا: "كما قدمت فى مسلسل سوق الكانتو شخصية تاجر خمرة وبيحاول يفرض نفوذه".

وتابع النهرى خلال حواره مع الإعلامية شافكي المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "لحد النهاردة الناس في الشارع بتنادينى بحمادة فتح الله، واللى بيقولى ربي عيالك"، وأضاف: "محمد سامى قالى عاوزك تتلون في الشخصية من ضعيفة لقوية والعكس"، وأكد النهرى: "أكثر مشهدين في المسلسل خوفت منهم الأول مصالحة دلال، ولما روحت مديت إيدى لجعفر العمدة للمصالحة، وقالى رجلى وجعانى مش قادر أقوم".

وأضاف: "كنت بدرس في أسيوط وخدت منهم الجدعنة والرجولة.. خال والدى الأديب الراحل نجيب محفوظ قال لى الفن مافيهوش واسطة، وروحت ليوسف السباعى وعرضت مشكلتى، ونجحت ودخلت المعهد وكنت بدرس فى كلية تجارة والمعهد فى نفس الوقت".