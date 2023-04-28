شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: نبدأ التحضير لفيلم " تلج أحمر " والتصوير فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد السقا عن فيلمه السينمائي " تلج أحمر" الذي كان أعلن عنه من قبل، إن فريق العمل بعد التحضيرات للفيلم اضطر إلى تأجيل الأمر حتى الانتهاء من مسلسل "حرب" الذي عرض في رمضان الماضي.

وأضاف أحمد السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سنعود للاستعدادات والتحضيرات للعمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفيلم سيتم تصويره فى إحدى الدول الأوروبية، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبرى، وعن قريب سنعلن عن أسماء الفنانين المشاركين فى الفيلم.

مسلسل حرب

يشار إلى أن مسلسل حرب مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.