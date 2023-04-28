شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يشعل حماس جمهور العريش بحضوره على مسرح مكشوف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل الفنان محمد منير حماس جمهور حقل العريش بذكري تحرير سيناء .

وصعد منير المسرح المكشوف بحرم جامعة سيناء وسط تصفيق حار من الجمهور الذي قدر عدده بنحو 5 الاف مشارك يتقدمهم محافظ شمال سيناء ، ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي .

وبدأ منير بأغنيته "ياعروسة النيل".

وتابع منير بفقرات حرص الجمهور ان يستمع اليها وقوفا وهو يشاهد محمد منير لأول مرة فى العريش.

وخاطب منير الجمهور بالإعراب عن سعادته بالغناء فى سيناء وقال انه سبق وغني في سيناء وهو مجند للترفيه عن الجنود.

وتابع ان الوطن هو الغناء ولايوجد وطن بلا اغنيته

وانه سعيد ان الارهاب الذي وصفه بالقذر قد زال وانه عاش ليغنى بسيناء، واتبع كلمته بأغنية علي صوتك بالغنا.

وسبق منير مشاركة قدمها الفنان هيثم نبيل بفقرات منوعة من أغاني قدمها هدية لجمهور حفل شمال واستهل نبيل فقراته بإعرابه عن سعادته بعودة الاستقرار للعريش وموجها التحية للجيش والشرطة.

وسبق فقرات هيثم نبيل فقرات إنشاد ومديح قدمها المنشد محمود التهامي وبدأها بقصيدة اكاد ان ضمن فقرات مشاركته في حفل العريش الفني وشهدت فقرة التهامي تفاعل من الجمهور. وتصفيق والذي واصل فقراته بأشهر قصائدة في المديح.

وكان الشاعر هشام الجخ استهل الحفل الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات العربية بمدينة العريش.

وشارك بالحضور فيه وفد من الاردن، ورموز المشايخ لقبائل سيناء، اعضاء البرلمان .

بدأ الشاعر الامسية بتوجيه تحية لأهل سيناء وقال "انقل لكم تحية من اهل الصعيد ومن كل محافظات مصركلنا واحد".

وقال انه سعيد انه لأول مره يصعد على مسرح سيقف عليه الملك في اشارة للفنان محمد منير المقرر ان يشارك في الاحتفال .

وبدأ بقصيدة "طبعا ماصلتش العشا" وقصائد منوعة.