عبير صبري عن دورها في "جميلة": ضد تعنيف الطفل وسعيدة بنجاح العمل

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت الفنانة عبير صبرى، سعادتها بنجاح دورها في مسلسل جميلة الذي عرض في ماراثون رمضان ٢٠٢٣.

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وأكدت عبير أن الدور يحمل رسائل عديدة وليس المثراث فقط.



وأضافت: الدور يناقش أيضا قضية الزوجة الأولى وأم الأولاد وتصرفاتها.



وتابعت الفنانة عبير صبرى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنها قدمت خلال مسلسل جميلة، شخصية أنانية، تريد كل شيء لنفسها وضد أن تعيش الزوجة الثانية حياة مستقرة وتنجب ، وهى شخصية قد يعانى منها أسرة كثيرين.



وأشارت:"رغم صعوبة الشخصية وجدت حب وإعجاب الكثير من المشاهدين" قائلة:"مشهد تعنيف الطفل أنا ضده وكثير من الأمهات غير مؤهلات في تربية أطفالهن ويستخدمن



قصة مسلسل جميلة

أطفالهن كوسيلة للضغط على طليقها".



ويتناول "جميلة" العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.



أبطال مسلسل جميلة



ويشارك في بطولته كل من ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



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