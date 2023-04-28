يسرا: غيرت جلدي في ١٠٠٠ حمد الله على السلامة وكنت عايزة أفرح الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت النجمة يسرا سعادتها بنجاح دورها في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، الذي عرض في ماراثون رمضان ٢٠٢٣.



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وأكدت يسرا في تصريحات تليفزيونية أنها كانت تريد أن ترسم البسمة علي وجوه جمهورها في رمضان.



وأضافت الفنانة يسرا:"كل شخص يريد ابتسامة وضحكة وفرفشة وكنت أريد أن يبتسم الناس من قلبهم في رمضان".



وتابعت الفنانة يسرا :"كنت أريد أن أغير من جلدى هذا العام من خلال تقديم عمل كوميدى ولا أريد تقديم قالب واحد وأريد أن أنجح في كل الأشكال والقوالب التي أقدمها، واستطعنا أن نصل إلى 100 مليون على تيك توك وهذا لم أصل له طوال حياتى وهذا رقم قياسى ولم يحدث قبل ذلك وهذا يؤكد أننا نصل لكل الناس".



وأشارت:"سعيدة بمشاركة الفنانين الشباب وهم متميزين للغاية، عنبة شاب لديه قبول كبير ويدخل القلب



قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

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وينتمي العمل الي نوعية الكوميدي، وتدور أحداثه حول شخصية أستاذة جامعية عائدة إلى مصر مع أبنائها من الغربة بعد وصية من زوجها بأنهم سيحصلون على ميراثهم، ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.



أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة



يذكر أن مسلسل "١٠٠٠ حمدالله ع السلامة " اجتماعي كوميدي، بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، أوتاكا، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.



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