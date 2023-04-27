دانا جبر تتحدى سما المصري و تكشف منطقتها الحساسة و تفقد الجمهور السيطرة على غريزتة

فنون - ياسمين عبدالعظيم - تداولت صفحات تعنى بأخبار الفنانين، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا جريئة للفنانة السورية دانا جبر، كانت قد نشرتها الأخيرة في وقت سابق عبر السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة دانا جبر في بعض الصور بملابس لفوق الركبة، مما أظهر أجزاء من مؤخرتها، بشكل واضح، فيما ظهرت في بقية الصور بملابس ضيقة جدا تبرز تفاصيل بطريقة مثيرة..

وظهرت دانا جبر في بعض الصور المتداولة، ترتدي فستانا ضيقا للغاية، مفتوح من منطقة الصدر حتى كاد صدرها يخرج منه بطريقة مثيرة.

وتعمدت النجمة السورية، استعراض جسدها بإثارة، رغم أنها ليست بحاجة إلى هذه النوعية من اللقطات، كونها مشهورة من خلال أعمالها الفنية التي قدمتها خلال السنوات الماضية. بحسب متابعين.

واختارت مكياجا صارخا برز جمال ملامحها وزاد من إثارة اطلالتها الجريئة، مع تسريحة شعر ناعمة.

وتعرضت دانا لإنتقادات البعض، فيما فقد معظم المتابعون صوابهم وقاموا بفعل خادشة للحياء، تمثل بالتعليق بعبارات وكلمات إباحية وجنسية، كما أثنوا على جمالها وإثارتها..

ومن أبرز التعليقات على صور دانا جبر الجريئة، كانت لمتابع سعودي يدعى "المطيري"، حيث كتب: ياريت تعلمت دانا جبر الفن الحقيقي من خالاتها مرح وليلى جبر حيث وصلن لقلوب الجميع بالفن الراقي الملتزم ولم يتعرين لحصد الشهرة". ونال هذا التعليق اعجاب عشرات من المتابعين.

يذكر ان الفنانة دانا جبر تحرص على مشاركة متابعيها بآخر جلسات التصوير التي تخضع لها، واطلالاتها التي تتسم أغلبها بالجرأة، إلا انها الغت خاصية تعليقات المتابعين عبر حسابها في موقع انستغرام، منذ قضية تسريب مقاطع فيديو وصور خادشة لها قبل نحو عام.