شكرا لقرائتكم خبر عن القيصر كاظم الساهر يقدم أغنية "ما سكن عودى لبلادى" بحفل جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم القيصر كاظم الساهر عددا من الأغانى الشهيرة له بحفله الغنائى المقام حاليا بمدينة جدة السعودية، على مسرح "بنش مارك"، ويأتى الحفل ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، حيث قدم "قصيدة مدرسة الحب، وأنا بلايا وهكذا الحياة، وأغنية عيدو حب هذه الليلة، بالاضافة إلى أغنية ما سكن عود يغنى لبلادى العربية، التى قدمها للأمة العربية.

كما قدم الساهر أغنية "حبببتى عندما يسألوكى"، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهى إحدى القصائد التى اشتهر بها القيصر فى حفلاته الأخيرة، وهى القصيدة التى تتغزل فى حبيبته وعن ملامحها وشعرها، كما قدم أغنية "أه واهين"، وأغنية "يا فاتنتى"، وأغنية "أنتى الحنين".

كاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقتهما وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.