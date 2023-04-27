شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى بصحبة ابنها مادوكس داخل البيت الأبيض.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أنجلينا جولى على حضور مأدبة عشاء داخل البيت الأبيض بصحبة ابنها مادوكس البالغ من العمر 21 عاماً، وذلك بدعوة رسمية من جانب الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث كانت المناسبة هى الاحتفاء بالرئيس الكورى ومرور الذكرى السبعين للتحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا.



انجلينا جولى مع ابنها

وكانت أنجلينا من بين 200 مدعو فقط لتلك المأدبة الكبيرة، والتى خطفت فيها الأنظار بصحبة ابنها مادوكس.



انجلينا جولى وابنها

على جانب آخر يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولى توسع آفاقها بخط أزياء جديد، حيث ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا، والتى تواصل المشاركة فى مفاوضات الطلاق المثيرة للجدل مع زوجها السابق براد بيت، تخطط لإطلاق خط جديد يركز على الملابس والمجوهرات.

وادعى مصدر أنها تقدمت بالفعل بطلب للحصول على علامة تجارية عالمية تحت اسم Atelier Jolie، وزعم المصدر أن أنجلينا تعمل فى هذا المشروع منذ أكثر من عام وتأمل أن تتم الموافقة على العلامة التجارية حتى تتمكن من المضى قدمًا فى مشروعها الجديد.

وأشار المصدر إلى خطط توسعية للشركة الجديدة، حيث ستشمل كل شىء من المجوهرات المصنوعة حسب الطلب إلى الأزياء الراقية والخياطة، وأضاف المصدر أن "أنجلينا جولى مدافعة كبيرة عن الموضة المستدامة وهذا شىء ستركز عليه العلامة التجارية بشكل كبير".

وأوضح المصدر أن الخطة لا تزال فى مهدها لكن العجلات تسير، ومن الواضح أيضًا أن جولى لم تقتصر على خطها الجديد فى الملابس والمجوهرات فقط، حيث قيل إنها تشمل الفراش واللوازم المنزلية الأخرى.