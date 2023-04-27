شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يتألق على مسرح حفلته فى جدة وسط حضور الآلاف من جمهوره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل القيصر كاظم الساهر المقام حاليا بمدينة جدة السعودية، على مسرح "بنش مارك"، والحفل مقام ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وأشعل الساهر الحفل وسط حضور الآلاف من جمهوره وعشاقه والجاليات العربية هناك، بمصاحبة المايسترو حسن فايق، وبدأ القيصر الحفل بأغنية "تحب تدلع"، وهى الأغنية التى أشعل بها المسرح وسط تفاعل وصيحات الجمهور.



جمهور كاظم الساهر



كاظم الساهر

كما قدم الساهر أغنية "حبببتى عندما يسألوكى"، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهى إحدى القصائد التى اشتهر بها القيصر فى حفلاته الأخيرة، وهى القصيدة التى تتغزل فى حبيبته وعن ملامحها وشعرها.

كاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقتهما وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.