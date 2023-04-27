ماجد المصري: شغلاتنا متعبة وباخد منوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان ماجد المصرى عن سعادته بنجاح مسلسل ضرب نار في ماراثون رمضان ٢٠٢٣.



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وأكد ماجد المصري إن العمل الفني يسبب لنا بعض المتاعب، قائلا: "مشكلات العمل الفني كثيرة أبرزها المشكلات الصحية، وتضطرنا إلى التقصير على علاقتنا الأسرية، ونفتقد الأسرة وتفتقدنا".



وأضاف ماجد المصرى، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى: "لا أستطيع الجلوس كثيرا مع زوجتى وأبنائى بسبب الأعمال التي أقدمها، وأنا بحب عملى ومهما حاولت ترتيب وقتى ولكن أحيانا تأتي أعمال في أوقات لا تجعلنا نستطيع أن نجلس مع أسرتنا".



وتابع: "نعمل عدد ساعات كثيرة ونتعب كثيرا في عملنا، وعملنا صعب للغاية، وننام بصعوبة، وأحيانا ننام بمنوم كى نستطيع الاستيقاظ مبكرا كى نعمل، وقد نظل لساعات كثيرة فى عمل تواصل".

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل

شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.



تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.



أبطال مسلسل ضرب نار



مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.



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