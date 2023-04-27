رابح صقريداعب جمهوره "ضيفوني على تطبيق "سناب شات"

ياسر رشاد - القاهرة - داعب المطرب السعودي رابح صقر، جمهوره أثناء حفل غنائي في بوليفارد سيتي الرياض، بتدشين حسابه في تطبيق "سناب شات".

وقال "صقر" في مقطع فيديو من على المسرح، ليلة الثلاثاء "حبايبي أنا عملت سناب، ضيفوني" ليعلو ضحك وتصفيق محبيه.

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وتابع "صقر"قائلا: "هذي أول مرة أصور فيه، تسمحوا لي أصور معكم".وصور المطرب الشهير فيديو من القاعة وسط تصفيق وفرحة طغت على وجه الحضور.

ومن المعروف أن رابح صقر

قدّم باقة متنوعة من الأغاني، وسط تفاعل وحفاوة الجماهير، ضمن حفلات العيد بالرياض.

فقد غنى أبرك الساعات وأنا وحدي وأنتي حلوة وغربة زمن وقلته وغرام أطفال وأوجه المعنى وخلاص وقيام.

كما جدد الفنان رابح صقر، تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على هامش حفله الغنائي، في العاصمة السعودية