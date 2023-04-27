مي كساب تخطف الأنظار في الأقصر بعد نجاح جعفر العمدة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب علي الاحتفال بعطلة صيفية في الأقصر، وذلك بعد نجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة برمضان ٢٠٢٣.

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واستمتعت مي خلال الزيارة بسحر الحضارة المصرية القديمة، حيث زارت عدد من المعالم السياحية بالمحافظة، والتقطت صور تذكارية فى معابد الكرنك.

زيارة مي كساب لطريق الكباش

والتقطت مي صورا لها فى صالة الأعمدة الكبرى وطريق الكباش العظيم.



قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية

عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي



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