شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين شيكو وعلي ربيع فى السينمات على إيرادات أفلام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض السينمائية المختلفة تنافسا كبيرا بين فيلمي "ابن الحاج أحمد" لشيكو و"بعد الشر" لعلي ربيع، فعلى مدار الأيام الماضية ومنذ طرح الفيلمين وهما يتبادلان الأدوار على المركزين الثالث والرابع من ترتيب أفلام عيد الفطر.

وحصد فيلم "ابن الحاج أحمد" أمس الأربعاء إيرادات بلغت 388 ألفا و194 جنيها، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ وقفة عيد الفطر 8 ملايين و616 ألفا و345 جنيها.

الفيلم من بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفى، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي حول أحمد (شيكو) الذي يعمل في بقالة والده (سيد رجب)، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة يضطر لمواجهتها، بالتعاون مع نبيلة (رحمة أحمد).



فيلم ابن الحاج أحمد

بينما حقق فيلم "بعد الشر" أمس الأربعاء في السينمات المختلفة إيرادات بلغت 544 ألفا و994 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 8 ملايين و738 ألفا و120 جنيه.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.