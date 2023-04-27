شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب وآل باتشينو يجتمعا معا بعد ربع قرن على فيلمهما Donnie Brasco والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت المواقع العالمية بعودة الثنائى جونى ديب وال باتشينو للعمل من جديد معاً، بعد حوالى ربع قرن على فيلمهما الناجح والذى ينتمي لنوعية الرعب عام 1997، والذى حمل اسم Donnie Brasco إذ عادا من جديد لفيلم jeanne du barry الذى يحظى باهتمام كبير من جانب محبى السينما، ويكفى أنه سيكون الفيلم الافتتاحى للدورة المقبلة من مهرجان كان.



ديب وال باتشينو

ويشكل العمل ضربة قوية لجونى ديب الذى يضرب بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد، مثلما ذكرت الصحف العالمية مؤكدة أن ديب أكد أنه انتهى من كافة الخلافات التى أعاقت مسيرته الفنية فى وقت سابق مع طليقته آمبر هيرد، وبالتالى يعود لجماهيره بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الغياب.

ثانيًا يأتى فيلم جونى ديب ليثبت نجوميته الكبرى مع افتتاحيته المهرجانات الكبرى من جديد، فلا يوجد أفضل من افتتاحية مهرجان كان للاحتفاء بعودة جونى ديب.

أخيرًا وثالثًا عودة جونى ديب للأدوار المركبة الذى اعتادها جمهوره، فلا يوجد أفضل من بطل قراصنة الكاريبى لتجسيد شخصية لويس الخامس عشر المثيرة.