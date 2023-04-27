شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يعلن تولى الناقد رامى المتولى برنامج أمريكا اللاتينية والشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الـ45، اختيار الناقد رامى المتولى ليتولى برنامج أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، وهى المرة الأولى التى يشارك فيها ضمن مبرمجى مهرجان القاهرة، إذ شارك من قبل ضمن لجان المشاهدة والفرز للأفلام التى تؤهل للمشاركة فى المهرجان.

من ناحية أخرى يستعد رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حسين فهمى ومدير المهرجان أمير رمسيس للسفر للمشاركة فى أكثر من فعالية خلال مهرجان كان، وكذلك سوق الفيلم Marche du film.

أولى مشاركات "القاهرة السينمائى" بمهرجان كان هذا العام من خلال مبادرة fantastic 7 السنوية والمخصصة لأفلام النوع، حيث يشارك المهرجان بترشيح فيلم "الملجأ" للمخرج المغربى طلال سلهامى، وهو فى مرحلة ما بعد الإنتاج ليعرض خلال فعاليات المبادرة.

كما يشارك مهرجان القاهرة بورشة معنية بالصحة النفسية للعاملين في المهرجانات السينمائية وتوفير بيئة صحية لهم بمشاركة Sane cine وfestival hub.