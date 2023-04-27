هانى شاكر يشكر البحرين على حسن الاستقبال بعد حفله هناك

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر على توجيه رسالة شكر للشعب البحرينى والمسؤولين بعد إحيائه حفل غنائى ضخم.

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رسالة هاني شاكر

وكتب هاني شاكر عبر حسابه على فيس بوك قائلًا:"قبل مغادرتي أرض مملكه البحرين الحبيبة لا يسعني إلا أن أشكر كل الشعب البحريني علي حسن الاستقبال والحب الظاهر في العيون منذ وصولنا وحتي المغادرة كما أحب أن أشكر وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي علي اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمه للجهات المسؤله بحل الأزمة التي حدثت".

أغاني هاني شاكر

وكان أشعل هانى شاكر الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره منها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل

ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.

هاني شاكر.. فرق فى الإحساس

وكان طرح هانى شاكر مؤخرًا أغنيته الجديدة "فرق فى الإحساس"، على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

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