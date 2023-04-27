حنان مطاوع تكشف عن طقوسها فى العيد مع ابنتها

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة حنان مطاوع على كشف طقوسها في العيد وذلك فى تصريحات تليفزيونية لها خلال لقائها في برنامج مساء DMC مع الإعلامى رضوان.

وقالت حنان مطاوع إنها بعد إنجاب ابنتها أماليا أصبح كل شيء في العيد يخص ابنتها سواء بشراء لبس العيد أو إعطائها العيدية.

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طقوس حنان مطاوع فى العيد

وأضافت: "قبل ما أخلف أماليا كنت باخد العيدية وأنا طويلة وكبية كدا، كنت لازم أخدها من مامتى وخالتى الله يرحمها ومن جوزى، حتى لو 100 أو 50 أو 20 جنيه بكون راضية المهم يكون فيه عيدية".

وتابعت حنان مطاوع: "بحس إنى لسه صغيرة وبكدب على نفسى ومصدقاها بس دلوقتى بقينا احنا اللى بندى العيدية، وبقت كل حاجة في العيد مرتطبة بابنتى سواء ترتيب الخروج أو الذهاب إلى أي مكان لا بد أن يكون مناسبا لها".

وأشارت: "رمضان لازم يكون فيه فانوس لبنتى أماليا ولازم هي تحس بالموضوع ده، وهى عارفة الحاجات دى، وأما كنا في رمضان عندما كان المدفع يضرب كانت تقولى الأذان أذن يالا أفطر، فهي فاهمة الطقوس

دى، وأنا كمان في رمضان بجيب بومب وبفرقع أنا وهي".

نجاح حنان مطاوع فى رمضان

وكانت حققت حنان مطاوع نجاحًا فى رمضان بمسلسل "وعود سخية" الذي خاضت بطولته برفقة كوكبة من النجوم.

قصة مسلسل وعود سخية

وتدور أحداثه حول، شخصية تعرضت للظلم والقهر، كما تعرضت لاتهامات كثيرة وهي بريئة منها، موضحة أن الشخصية تمر بتحولات كثيرة، تدفعها إلى الانتقام من كل الناس التي تآمرت عليها.

أبطال مسلسل وعود سخية

ويشارك في بطولة مسلسل وعود سخية باقة كبيرة من النجوم البارزين، منهم، الفنانة حنان مطاوع، نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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