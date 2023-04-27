أوس أوس فخور بتحقيق "بعد الشر" أعلي إيرادات كوميدي فى مصر والخليج

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي النجم أوس أوس سعادته عن سعادته بنجاح فيلم بعد الشر فى السينمات وتصدره رقم واحد في الخليج وأعلى إيرادات فيلم كوميدي في مصر حتى الآن.

ونشر أوس أوس صورة عبر حسابه على إنستجرام وكتب قائلًا: "كل من دخل فيلم بعد الشر يبعت رأيه على هاشتاج الفيلم بفيسبوك وتويتر وانستجرام".



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إيرادات بعد الشر



وسجل الفيلم إجمالي إيرادات تجاوزت 8 ملايين جنيه في 5 أيام من عرضه في دور السينما.

قصة بعد الشر



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف

أبطال بعد الشر

الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد على ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.



ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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