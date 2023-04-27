بعد الشر يتصدر التريند.. حقق 8 ملايين جنيهًا فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فيلم بعد الشر بطولة النجم علي ربيع التريند، وذلك بعد عرضه فى السينمات بموسم عيد الفطر المبارك وحقق نجاحًا باهرًا.

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إيرادات بعد الشر

وحقق فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع وميرنا نور الدين خلال الأسبوع الأول له في السينمات 8 ملايين و193 ألفا و126 جنيها، محتلا المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر.

قصة بعد الشر

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال بعد الشر

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر

وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين.

أخر أعمال علي ربيع

وكانت آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

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